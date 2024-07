Carlo Paalam, 2 pa maghahasa sa Germany

PANSAMANTALANG naghati ang Philippine boxing team sa dalawang koponan bilang huling parte ng paghahanda nito sa nalalapit na 2024 Paris Olympics.

Sinabi ni Association of Boxing Alliances in the Philippinese (ABAP) secretary-general Marcus Manalo na pupunta sina Carlo Paalam, Eumir Marcial at Hergie Bacyadan sa Germany Miyerkoles para sa joint training camp kasama ang iba pang powerhouse na bansa.

Sasamahan sila nina coach Ronald Chavez, Elmer Pamisa ad Gerson Nietes sa Saarbrucken.

Samantala, magpapatuloy sa pagsasanay nina Nesthy Petecio at Aira Villegas sa Metz, France habang inaasikaso ng ABAP na makapaggdala ng mga magsisilbing sparring partner mula sa Philippine men’s national team.

Si Manalo at ang coaching staff ay nagkaroon ng maikling ocular inspection sa Olympic training facility sa Germany noong weekend.

Magkikita-kita ang tatlong boksingero kung saan manggagaling si Eumir mula sa Las Vegas, USA bago ang pagtungo sa Miyerkoles para sa kanilang inaasam na sesyon at pagsasanay sa Germany.

Samantala’y patuloy naman ang pagpapakondisyon ng tatlong weightlifter na sina John Ceniza, Elreen Ando at Vanessa Sarno bago ang pagsisimula sa competition podium training matapos ang kanilang mga unang araw sa Metz, France na sumailalim sa physical training.

Inaasahan na din ang pagsama sa kanila ng mga track athletes na sina John Cabang Tolentino at Lauren Hoffman matapos kumpirmahin ang kanilang kuwalipikasyon ng World Athletics bago pa ang inaasahang posibleng sorpresa sa paghahayag ng kumpletong listahan ng qualifiers sa Hulyo 7. (Lito Oredo)