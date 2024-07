Bronny James kakalas sa anino ng erpat

GAGAWA ng pangalan sa NBA si Bronny James nang hindi nakalimlim sa anino ng ama.

Pero kasing-kahulugan ng pangalan niyang Bronny ang LeBron James, ang all-time leading scorer ng liga at nangunguna sa debate bilang greatest of all time.

Nasa Lakers si LeBron, kinuha ng team si Bronny bilang 55th pick sa nakaraang draft. Dalawa na ang purple and gold jersey na isasabit sa bahay ng mga James.

“I’m trying to get my name out for myself,” anang 19-year-old na panganay ni LeBron. “I just want to come in and get my work in and get better everyday.”

Pormal na ipinakilala ng Los Angeles si Bronny, kasama ang 17th pick nilang si wingman Dalton Knecht, sa news conference sa kanilang training complex.

Hindi nagmadali si Bronny na sumampa sa NBA habang naglalaro pa ang 39-anyos na ama.

Nabanggit na noon ni LeBron na isa sa pangarap niya ay makalaro – kung puwede ay makasama sa isang team – ang mga anak sa NBA. Iba ang pananaw ni Junior.

“I never really had a thought of me going to play with my dad,” dagdag niya. “That’s always there to take part of, but it wasn’t a main focus of mine.”

Matindi ang hype sa dating ni Bronny. Ibang usapan kung makakasabay siya kahit sa kalingkingan ni LeBron. (Vladi Eduarte)