BINI Aiah nabastos daw

Trending ngayon sa social media platform na X (dating Twitter) si BINI Aiah Arceta.

Habang sinusulat ko nga ito ay mayroong halos 60,000 posts tungkol kay BINI Aiah at mahigit 2 million naman ang combined views ng viral video ng isang lalaking halos halikan ang dalaga habang nagpapa-picture.

Kitang-kita naman sa mukha ni BINI Aiah ang pagkagulat at pagka-shookt sa ginawang iyon ng lalaki.

Galit na galit ang mga BLOOM, tawag sa fan ng Nation’s Girl Group, sa diumano’y pambabastos kay BINI Aiah

Dagdag pa sa galit nila, wala raw ginawa ang mga kasama ni BINI Aiah.

Narito ang ilan sa mga komento ng BLOOMs na pinost nila sa social media:

“TANG*NA TALAGA ng lalaking ‘yun sarap sakalin. Nagulat si Aiah, walang respeto. Know your limits people. May bantay nga pero walang ginawa.”

“Aiah is there to enjoy pero WTF know your limits people, give her some space.”

“Ta*na ng mga lalaking ‘to!!!

Can’t they act normal around women!?!?!?”

Sa ngayon ay wala pang reaction or pahayag ang pamunuan ng Star Hunt at Star Magic na may hawak sa grupo.

