BF ni Kris Aquino matagal na niyang doktor

Hindi naman talaga maikakailang marami ang natuwa nang sabihin ni Kris Aquino na may bago na siyang boyfriend, na isang doktor nga raw.

At least, kahit failed ang relationship ni Kris kay Batangas Vice Governor Mark Leviste, nakahanap na rin ng bagong mamahalin ang tinaguriang Queen of All Media.

At nagtanong-tanong nga kami sa ibang malalapit kay Kris tungkol sa bagong boyfriend nito.

Tsika ng isang tinanong namin, matagal na raw doktor ni Kris ang bago niyang karelasyon.

Sa isang sikat na hospital nga raw sa Makati City doktor ang bagong boyfriend ni Kris.

At yes, ilang beses na ring napuntahan ni Doc sa Amerika si Kris.

Nakita na nga ng source namin si Doc at boto ito, ha!

Bongga!

Nagtanong nga rin pala kami sa kinausap namin kung talagang sa September na babalik sa Pilipinas si Kris, pero hindi pa naman daw 100% iyon.

Pero ang alam ng taong tinanong namin, baka sa Pilipinas na nga raw mag-Christmas si Kris.

Depende raw sa pakiramdam ni Kris at kung papayagan na siya ng kanyang mga doktor.

‘Yun na!