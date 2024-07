Belle Mariano ‘di raw inasa kay Donny Pangilinan pagpili sa mga kanta

Masaya ang mga DonBelle fan dahil isa sa mga guest ni Belle Mariano sa kanyang sold out birthday concert na ‘Believe’ si Donny Pangilinan.

Hindi nga kasi kumpleto ang DonBelle fan experience kung hindi nila napapanood ang dalawa na nagdu-duet or nagpe-perform na magkasama.

Maliban kay Donny, inanunsyo rin ni Belle na guests din sina Moira, Martin Nievera, at Denise Julia sa kanyang birthday concert ngayong July 13, sa The Theatre at Solaire sa may Parañaque City.

Rebelasyon pa ni Belle, “And actually, pahabol ko lang, we’re actually working on one guest pa. Pero we’re waiting for their confirmation. So hintayin natin ‘yan, pasabog ‘yon.”

Naganap ang announcement sa media conference ng ‘Believe’ na ginanap noong Martes, July 2, sa Studio 8 ng ABS-CBN sa may Quezon City.

Bonggels ni Belle dahil siya rin ang tumatayong creative producer ng kanyang concert.

“We’ve been conceptualizing a lot… Actually, before I went in a vacation po last time, we’ve been conceptualizing even up to script, lahat po tinutukan… I always dreamed of being this involved sa concert ever since my ‘Beloved’ concert,” pahayag niya.

‘Palaban’ nga raw ang ka-love team ni Donny sa mga gagawin nitong performance ayon sa producer ng concert na si Jessamae Samson.

Naku para sa mga Team Bahay at Team Abroad na hindi makakapanood sa The Theater at Solaire ay may chance pa rin silang mapanood ang concert via livestreaming nito sa iWantTFC.

Maliban sa upcoming concert, inaabangan na rin ang kanyang ‘Believe’ album ngayong Friday.

May limang kanta ang nasabing album kung saan siya mismo ang pumili at hindi rin daw niya in-ask ang advice ni Donny sa pagpili ng kanta

Ang limang kantang personal na pinili ni Belle ay ang nakaka-LSS na ‘Biglaan’, ang nakakaiyak na ‘Pakisagot’, gayundin ang ‘Little World Changer’, ‘I, Save Me’, at ang tunog international na ‘Apelyido’.

Bonggels! (Byx Almacen)