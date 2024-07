Ikinagalak ni Pangulong Ferdinand “bongbong” Marcos Jr. ang plano ng Cebu Pacific (CebuPac) na bumili ng 152 airbus sa halagang $24 bilyon o tinatayang P1.4 trilyon.

Ayon sa mga opisyal ng nabanggit na airline, ito ang magiging pinakamalaking bilang ng eroplanong bibilhin sa kasaysayan ng Philippine aviation. Sa nilagdaang memorandum of understanding, o-order ang CebuPac Air Inc. sa airbus ng 102 A321neo, at 50 A320neo

Sinabi ng Pangulo sa mga opisyal ng CebuPac na magandang senyales ito para sa ekonomiya at magandang panghikayat kapag pumatok ang plano kaya dapat totohanin ang pagbili ng 150 Airbus.

“This is a good sign. It gives us a great deal of encouragement that if we get it right, we can actually get something done and make the transformation of our economy,” anang Pangulo.

Ayon kay CebuPac Chief Executive Officer Michael Szucs, ang planong pagbili ng 150 Airbus ay indikasyon na nagtitiwala ang kumpanya sa ekonomiya ng Pilipinas.

“This is an enormously a bold step. We wouldn’t be doing it without having confidence in the direction the country is going,” ani Szucs.

Inilatag naman sa Pangulo ni Lance Gokongwei, president at CEO ng JG Summit Holdings, Inc. ang kanilang investment plans at suporta sa gobyerno upang mapanatiling makasabay ang Philippine aviation industry. (Aileen Taliping)