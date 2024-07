Aprub sa bagong dyowa ni Kris: Eric Quizon pabor maging National Artist si Ate Vi

Isa si Eric Quizon sa mapalad na nakatrabaho agad-agad si Star for All Seasons Vilma Santos-Recto.

Halos baguhan pa lang siya sa showbiz ay nabigyan na siya ng pagkakataon na matikman ang husay ng beteranang aktres.

Ang mga pelikulang ‘Hahamakin ang Lahat’, ‘Ibulong mo sa Diyos’, ‘Pahiram ng Isang Umaga’ ang ilan sa mga pinagsamahan nilang pelikula.

“I was so privileged, na at a very young age, nakatrabaho ko si Ate Vi! And of course, sana makatrabaho ko siya ulit!” sabi pa ni Eric.

At ngayong may nagtutulak kay Ate Vi para maging National Artist, masaya si Eric, dahil panahon na rin naman daw para kilalanin ang kontribusyon ni Ate Vi sa Pilipinas.

“’Yung body of work niya, and what she’s done, for the entertainment industry, sa kanyang contribution.

“Bukod doon, ‘yung humanitarian purpose niya, at contribution niya, hindi lang sa entertainment industry, kundi sa sambayanang Pilipino!” sabi pa rin ni Eric.

Eh, sa tatay niyang si Dolpy, ang Hari ng Komedya, may nag-nominate rin ba ngayon para maging National Artist?

“I don’t know? Hindi na namin inaalam. Kung may mag-nominate, thank you. Kung hindi, okey lang din!” sabi ni Eric.

Anyway, kinuha rin namin ang reaksyon ni Eric sa rebelasyon ni Kris Aquino na may bago siyang boyfriend na isang doctor sa Makati City.

“Sino ba? Basta as long as she’s happy, at kung matutulungan siya, maalagaan siya, bakit hindi?” sagot lang ni Eric.

Anyway, si Erik nga ang magdidirek ng The 7th Eddys ngayong July 7, na gaganapin sa Ceremonial Hall, Marriott Grand Ballroom, Pasay City.

Bongga! (Dondon Sermino)