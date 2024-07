7 bahay sinalpok ng trak, 6 tigbak

ANIM na katao ang nasawi nang araruhin ng isang truck ang pitong bahay sa gilid ng Maharlika highway sa Calbayog City, Samar noong Martes.

Kabilang sa nasawi ang apat na babae at dalawang lalaki na miyembro ng mga pamilya Ompad at Velarde na noon ay natutulog sa kanilang mga bahay nang mangyari ang aksidente.

Tinukoy ang mga ito na sina John, 64-anyos; Lyn, 19; Dud, 35; Ned, 59; at batang walong taong gulang.

Ginagamot pa sa ospital ang isa pang biktima na nagngangalang Girly, 27-anyos.

Ayon sa report ng Calbayog City police, galing sa bayan ng Naval sa Biliran ang self loader truck at patungo sa bayan ng Allen, Northern Samar nang mawalan ito ng preno pasado alas-12:00 nang hatinggabi sa Barangay Caglanipao Sur, Tinambacan District sa nasabing lungsod.

Nawalan ng kontrol ang driver na si Chiko, 40-anyos, residente sa Caloocan City at inararo ang pitong bahay na nasa kaliwang panig ng highway.

Lumitaw sa imbestigasyon na tatlong bahay ang nawasak habang apat ang ang bahagyang nasira.

Nasugatan at isinugod din sa ospital ang driver ng truck na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injury at damage to properties. (Ronilo Dagos)