Xian Lim ibinida GF sa premiere night

Magkasamang naglakad sa red carpet sa unang pagkakataon sina Xian Lim at ang girlfriend niyang si Iris Lim.

Marami ngang utaw ang nag-abang kung magkasama nga sina Xian si Iris, at hindi naman sila nadismaya dahil um-attend nga ang dalawa sa premiere night ng kanilang movie na ‘Kuman Thong’, na ginanap noong Lunes ng gabi SM North EDSA sa Quezon City.

Sweet na sweet nga at hindi sila mapaghiwalay!

Si Xian ang direktor ng nasabing horror film at sila ni Iris ang sumalo bilang writers ng pelikula.

Ginulat naman ni Xian ang mga dumalo ng premiere night nang magsuot siya ng fitted na palda (kilt) na first time niyang gawin, pero wala naman siyang sinabi sa kung ano ang ibig sabihin ng fashion style niya.

Inabangan din ng mga utaw ang mga bida ng pelikula na sina Cindy Miranda at ang sikat na Thai BL actor na si Max Nattapol na masayang-masaya sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa kanya.

In all fairness, promising ang concept ng ‘Kuman Thong’, na ang ibig sabihin ay ‘Black Magic Baby’, at very Asian horror film ang atake ni Xian bilang director.

Palabas na ito sa mga sinehan simula bukas, July 3.

Bonggels!