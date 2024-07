Vice Ganda matindi paghanga kay Marina Summers

Kung may kapwa beki, o miyembro ng LGBTQIA+ na hinahangaan si Vice Ganda, `yun ay si Marina Summers.

Yes, puring-puri at hangang-hanga nga si Vice sa kanya.

Tuwang-tuwa nga ang puso ni Marina na pinost ang pagkikita nila ni Vice Ganda.

“Hearing Meme Vice say, ‘I’m so proud of you, you’re the best, the best’ before I perform last night is probably one of the best things that has happened to me as an artist (like Ru’s born to do drag levels).

“Meme Vice, you have always been a queer icon and inspiration for a lot of us Filipinos.

“I love you and thank you for being you. I will continue to make you and our community proud!

“PS, sabi niya, tsaka na raw ako mag-retire ‘pag mayaman na mayaman na ako at ‘pag masakit na ang tuhod ko!” chika ni Marina Summers.

“You deserved to be praised and congratulated! Your brilliance and success need to be celebrated. You are our PRIDE!” sabi naman ni Vice.

Si Marina Summers ay tumatak bilang fierce tropical queen, na markado ang looks, hot body, at exceptional na pagsasayaw.

Ang kanyang drag name ay nakuha o nabuo niya dahil sa pagmamahal niya sa beach. Mula sa Nueva Vizcaya ay tumira siya sa Manila para magtrabaho.

Nagsimula siyang mag-perform bilang drag queen noong 2019, at bongga nga siya dahil may nagawa na rin siyang kanta, ang ‘I Have Arrived’ na mapapakinggan sa Spotify at iTunes.

Well, sarap makita na ang mga kapwa beki ay nagmamahalan at nagsusuportahan, ‘di ba?

Bongga! (Dondon Sermino)