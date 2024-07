Sharon Cuneta sasabak na sa serye with Julia Montes

Ngayong Miyerkoles na magaganap ang pagbabalik ni Sharon Cuneta sa ABS-CBN!

“She’s coming home! Tomorrow,” ‘yan ang mababasa sa art card na shinare ng Dreamscape Entertainment sa kanilang social media accounts ngayong Martes.

Kapansin-pansin sa nasabing art card ang pag-highlight nila sa mga letrang ‘S’ at ‘C’ na clue sa nasabing celebrity.

Dagdag pa nila sa caption, “Let’s welcome her as she comes back home! Abangan BUKAS, July 3, 2024!”

Kahit hindi pa nari-reveal ay obvious na obvious na si Sharon Cuneta ang tinutukoy sa nasabing teaser announcement.

Matatandaang nasulat namin dito sa Abante na gagawa siyang uli ng isang teleserye kung saan makakasama niyang muli si Julia Montes.

Unang nagsama ang dalawa sa teleseryeng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ noong 2022 na huli ring programa nila sa ABS-CBN.

Ngayon pa nga lang ay marami na ang excited sa muling pagbabalik ng Megastar sa telebisyon at nang malaman ko ang konsepto ng kanilang teleserye ay halos maiyak na ako sa ganda at talagang asahan natin ang mga bonggang dramatic scenes ng dalawa.

Exciting! (Byx Almacen)