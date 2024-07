Shaina Magdayao dapat daw maging bride ni Piolo Pascual

Saksi kami kung paano palakpakan ng bonggang-bongga sa ‘Inspired Beginnings Bridal Fashion Show’ sina Shaina Magdayao at Bianca Umali noong Linggo ng gabi sa Conrad Hotel Manila.

Iisang event pero nasa magkaibang segment ng show sina Shaina at Bianca, magkaiba kasi sila ng fashion designer na gumawa ng mga inirampa nilang wedding gowns.

Actually ang kasama ni Shaina na rumampa sa segment ng fashion designer na si Ehrran Montoya ay sina Arci Muñoz, Miss World 2013 Megan Young, at Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel.

Pero parang mas bet ng audience na nakitang nakasuot ng wedding gown ang bunsong kapatid ni Vina Morales. Feeling ko, natalbugan niya si Arci at ang dalawang international beauty queens!

Super applauded nga si Shaina nang lumabas siya sa ramp.

Komento nga ng katabi kong socialite, napakagandang bride raw ng aktres at bagay na bagay sa kanya ang wedding gown na suot niya.

Sey naman ng kasama nito, sana nga raw ay ang Kapamilya actress na ang pakasalan ni Piolo Pascual. Inip na inip na raw sila sa pagpapakasal ni Piolo. Nakakaloka!

Naisip talaga nila ‘yung thought na iyon habang naglalakad sa harapan namin si Shaina.

As expected, pinagkaguluhan ng mga tao si Shaina right after the show.

Game na game naman itong makipagtsikahan at makipag-selfie sa fans. Lahat halos ng gustong magpa-picture kay Shaina ay pinagbigyan niya.

Siyempre pa, hindi rin nakatiis ang mga sosyal na intrigera at super ask talaga sila kay Shaina kung kailan sila ikakasal ni Piolo? Medyo na-shookt nga ito sa narinig. Pero hindi na niya sinagot ang tanong. Nag-smile na lang si Shaina at niyakap ang nagtanong sa kanya.

Samantala, halos ganun din ang tanong ng ilang invited guests sa event kay Bianca. Marami rin ang naghahanap sa boyfriend nitong si Ruru Madrid at paulit-ulit din ang tanong sa kanya kung kailan siya rarampa sa totoong kasalan?

“Soon,” sey ni Bianca sabay tawa.

Sa mga past interview nina Bianca at Ruru, inamin naman nila na pinag-uusapan at pinaghahandaan na raw nila ang kasal. More than six years na rin naman kasi silang magkasintahan.

Naniniwala silang iyon na raw ang next chapter sa buhay nila kaya dapat lang planuhin nila ito ng bonggang-bongga. (Ogie Rodriguez)