Sasabak sa concert tour: Vice Ganda mawawala sa ‘It’s Showtime’

Sa Setyembre na ang US concert tour ni Vice Ganda.

Matagal-tagal ding mawawala sa ‘It’s Showtime’ si Vice dahil ilang linggo rin siyang lilibot sa Amerika para magpasaya ng kanyang fans!

Tinanong namin ang isang malapit kay Vice kung magte-taping ba ng ibang segments ng kanilang ABS-CBN noontime show ang Unkabogable Star, pero hindi pa raw sure.

Pero ang sure na sure, marami na ang excited sa US concert tour ni Vice.

Actually, nakaabang na nga ang fans niya para bumili ng tickets!

Sabi ng Starmedia Entertainment head na si Ms. Anna Puno, ilalabas nila ngayong Miyerkoles ang schedule ng shows ni Vice at wait lang daw muna.

Pero may isang lumabas na, ‘yung sa Saban Theatre, Beverly Hills.

Gaganapin iyon on September 20 at ang Lux Entertainment ni Nathaly Rosalie ang producer.

In fairness, marami na ang nagpapa-reserve ng tickets ngayon pa lang!

Anyway, ang nabalitaan namin, full production talaga ang US concert tour ni Vice at marami nga raw planong gawin ang Unkabogable Star.

Tiyak daw na ikaloloka rin ng mga manonood ang mga gagawin ni Vice sa kanyang shows sa Amerika.

So bongga! (Jun Lalin)