Sabik mga fan: JoshLia nag-viral

Viral agad ang teaser trailer ng comeback movie ng JoshLia love team nina Joshua Garcia at Julia Barretto na ‘Un/Happy For You’.

Isang oras pa nga lang since lumabas ito ay umabot agad ng 1 million combined views sa iba’t ibang platforms at habang sinusulat ko ito ay umabot na sa 9 million ang combined views nila, ha!

Sa teaser ay pinakita ang journey ng pagmamahalan ng mga character nila sa pelikula na nauwi nga sa hiwalayan at after ng ilang taon ay muling nagkita.

Very similar nga sa love story nina Joshua at Julia ang story ng movie nila na nagkahiwalay at muling nagsama sa isang pelikula.

Ginamit din kasi sa pelikula ang kantang ‘Paubaya’ ni Moira kung saan sila ang bumida sa music video nito at gayundin ang tawagan nila sa isa’t isa na ‘Baba’.

Sey nga nilang dalawa sa kanilang collaborated post ng teaser sa Instagram, ang ‘Un/Happy For You’ ay ang kanilang “Love letter to everyone whose love refuses to give up.”

Base sa mga reaction ng mga netizen ay pasado sa kanila ang teaser at talagang marami pa rin ang sumusuporta sa JoshLia maski nga limang taon na silang hiwalay.

Feel nga ng ilan na isa ito sa mga pelikulang titigil sa sumpa ng mahinang box-office.

Bonggels! (Byx Almacen)