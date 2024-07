Rey Nambatac trade aprub na

APRUB na trade ng Blackwater Bossing at TNT kung saan mapupunta sa Tropang Giga ang spitfire na si Rey Nambatac.

Inanunsuyo ng PBA na inaprubuhan na ng PBA Commissioner’s Office trade committee nitong Martes ang trade kung saan lilipat naman si Kib Montalbo, Jewel Ponferrada at second round pick ng TNT sa PBA Season 53 sa Blackwater kapalit ni Rey.

Isang buwan halos ang itinagal ng pagbigay ng trade committee ng go signal matapos una itong mabalitaan noong June 5, si Montalbo at ang second round pick lamang ang unang ibibigay ng TNT pero itnulak ng trade committee na isama si Paul Varilla o kaya si Barkley Ebona para mabalanse ang trade.

Hindi interesado ang Bossing sa kahit sino sa dalawang manlalaro pero napagkasunduan ng dalawang koponan na si Ponferrada ang dagdag na piyesa para matuloy ang palitan ng player. (Armando Miguel Dumlao)