NAPASAKAMAY ng Polytechnic University of the Philippines – Main Campus (Sta. Mesa) ang unang pwesto para sa ‘top performing school’ sa idinaos na June 2024 Licensure Examination for Architects.

Nakapagtala ang sintang paaralan ng 93.33% kung saan 56 mula sa 60 ang matagumpay na nakapasa.

Bukod dito, mula rin sa PUP ang mga topnotcher na sina Martin Russel Encancia (Top 5) at Mary Diane Murillo (Top 7).

“Pagpupugay para sa mga bagong arkitekto ng bayan! Lagi’t lagi, gagamitin ang karunungan mula sa iyo, para sa bayan!” pagbati ng PUP sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)