Pinaulanan ng letter: Paulo Avelino ‘di nagte-take advantage sa mga faney

Naku, ang bongga ng mga faney ni Paulo Avelino dahil very masunurin sila sa request ng aktor!

Sa recent Instagram story nga ni Paulo ay ibinida niya ang letters na bigay ng kanyang mga faney sa UK. Nag-show nga kasi ang KimPau sa Birmingham Barrio Fiesta, at 5 times more pa nga raw sa usual ang mga um-attend sa event na ito! Ang bongga!

Maaalalang last May nga ay naglabas ng entry sa kanyang Instagram Broadcast Channel si Paulo, na sinasabing mas prefer niya raw ang handwritten letters kaysa sa luxurious stuff. Kaya ay kung pwede raw ay wag na siyang regaluhan ng mga materyal na bagay.

Sey pa nga ni Paulo sa entry niya ay tinatago niya lahat ng letters na ibinibigay sa kanya.

Mukhang na-gets naman ito ng mga faney dahil letters nga ang pinaulan nila kay Paulo sa UK visit nila ni Kim Chiu. Kabog!

Very humble naman talaga itong si Pau dahil more than the material things nga ay mas naa-appreciate niya ang mga simpleng bagay tulad ng sulat. Tipid na rin sa part ng mga faney, no? Lahat ay puwedeng-puwede magpadala ng appreciation nila kay Pau without breaking the bank! Winner!

Bongga nga na kahit kasikatan ni Paulo ay wala siyang balak i-take advantage ang kanyang mga faney at hindi siya nagde-demand, no! Hindi na rin nakapagtataka kung bakit marami ang bet na bet siya. Hindi lang pogi pero thoughtful din at sentimental! Ayun na! (Carl Balasa)