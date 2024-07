Pinakamatandang PDL laya na

Nakalaya na ang pinakamatandang person deprived of liberty (PDL) sa bansa mula sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City.

Ayon kay Fides Lim, spokesperson ng human rights group na Kapatid, sinundo ng kanyang anak na si Melchor ang 85-anyos na si Gerardo dela Peña sa NBP bandang alas 9:30 nang gabi.

Aniya, naghihintay naman sa kanilang bahay ang asawa nito na si Pilar,

Inaresto si Dela Pena noong Marso 13, 2013 sa edad na 75 sa Vinzon, Camarines Norte dahil umano sa pagpatay sa kaniyang pamangkin na pinabulaanan naman nito.

Inako ng New People’s Army ang pagpatay pero nahatulan pa rin si Dela Pena ng 12 taon na pagkakakulong.

Habang nakakulong, hiniling ng Commission on Human Rights (CHR) at ibang mga grupo na dapat na itong palayain dahil sa estado ng kanyang kalusugan tulad ng kahinaan ng pandinig at paningin. (Vince Pagaduan)