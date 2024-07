Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos JR. ang mungkahing 2025 National Expenditure Program (NEP) na susuporta sa mga programa at proyekto ng gobyerno para sa tuloy-tuloy na pag-angat ng bansa alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028.

Ang go signal ng Pangulo ay matapos ipresenta ni Budget secretary Amenah Pangandaman ang proposed 2025 national budget na P6.352 trilyon sa ginanap na 17th cabinet meeting sa Malacañang nitong Martes nang umaga.

Ang P6.352 trilyon budget sa 2025 ay mas mataas ng higit P500 bilyon sa 2024 budget na P5.768 trilyon.

Batay sa direktiba at guidelines ng Pangulo, prayoridad sa NEP ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization.

“Since I’ve seen it before on the macro level, I think the priorities in terms of our proposed appropriations, upon addressing it, weighted our priorities properly in terms of appropriations,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)