Pagsi-cellphone sa gabi may masamang epekto

Mahihirapan umano sa kanilang pagtulog ang mga taong gumugugol ng malaking oras sa paggamit ng kanilang smartphones sa gabi.

Ayon sa bagong pananaliksik ng mga scientist sa United States, ang mga bata na gumagamit ng kanilang cellphone sa pagtulog ay nagkakaroon lamang ng maikling tulog na masama sa kalusugan.

Sa pag-aaral, napatunayan na ang mga kabataan na mas maraming oras na ginugugol sa gabi sa pag-cellphone kumpara sa dapat na average na pagtulog ay nakakaranas na nang pagkahirap sa pagtulog, na nauuwi sa pagkakaroon ng sakit.

Ayon sa grupo ng researcher sa US State of North Carolina, ang cellphone na ginagamit sa umaga ay walang impluwensiya sa pagtulog.

Sinabi ni Frank Erbguth mula sa German Brain Foundation na nakakapag-alala umano ang resulta ng nasabing pag-aaral.

“We know how important sleep is for the recovery of the body and mind, especially the nerves and brain. Disturbed sleep reduces quality of life and can make you ill,” ayon kay Erbguth.

Pinayuhan ni Erbguth ang mga magulang na paalalahanan ang kanilang mga anak at itaas ang kanilang kamalayan sa masamang epekto nang matagal na pagsi-cellphone sa gabi.

Sinabi ng eksperto na nahu-hook ang mga kabataan kapag nagustuhan nila ang mga like sa Instagram at Tiktok dahilan para magkaproblema na sila sa pagtulog.

Isa pa umanong dahilan ng pagkakapuyat ay ang screen light ng smartphone, dahil tulad ng telebisyon, ito ay nagpu-produce ng blue light na nakakasira sa paglalabas ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa ating katawan na mag-shut down sa gabi. (Juliet de Loza- Cudia)