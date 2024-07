Hindi sapat ang P35 dagdag sa arawang sahod ng mga nagtatrabaho sa pribadong sektor sa Metro Manila, ayon kay Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero.

May halo pang pang-iinis na tinanong ni Escudero ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) kung saan sila naggo-grocery kaya nakakabili ng murang bigas.

“Bakit nga ba pala¬ging kulang ang binibigay ng umento ng RTWPB? Ni minsan ay hindi pa sila tumama mula nang nilikha ang ahensiyang ‘yan,” diin ng Senate president.

“Saan ba sila bumibili ng bigas? Nag-grocery? Nagpalengke? Pa-share naman kamo kasi baka sobrang mura dun at kasya ang dagdag na P35 sa sahod na binigay nila,” pambubuska pa niya.

Kahit pasado na sa Senado ang P100 across the board wage increase, tiniyak ni Escudero na “patuloy na ipaglalaban at tatayuan ng Senado ang prinsipyo at paniniwala na: Ang kaunting¬ bawas sa kita ng nego-syante — na ‘di naman nila ikalulugi — ay malaking pakinabang at tulong sa ating mga manggagawa.” (Dindo Matining/Reymund Tinaza)