Naomi Osaka nakatikim na ng panalo sa Wimbledon

SA unang pagkakataon sa nakalipas na anim na tennis season, nanalo din si Naomi Osaka sa Wimbledon.

Mula 4-all sa third set, hinamig ni Osaka ang last two games para ipagpag si Diane Parry 6-1, 1-6, 6-4 sa first round ng All England Club nitong Lunes (Martes sa Pilipinas).

Limang taon na ring hindi naglalaro sa Wimbledon si Osaka, mukhang hindi gamay ang grass courts.

Saktong 12 buwan na ang nakakalipas, ipinanganak ni Osaka ang baby niyang si Shai. Nasa ospital pa raw siya noon nang maisipang manood ng TV, at ang nakita niya ay ang 2023 Wimbledon tournament.

“It’s funny, because Wimbledon was the first tournament I watched after pregnancy,” ani Osaka.

Nag-withdraw sa injury sina tournament favorite Aryna Sabalenka at Victoria Azarenka ilang oras bago ang kanilang opening matches.

Nagsipanalo din sa Day 1 sina Coco Gauff at Emma Raducanu. (Vladi Eduarte)