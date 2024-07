Hinimok ng isang senador si suspended Mayor Alice Guo o Guo Hua Ping na magsalita na, makipagtulungan sa mga awtoridad, at isiwalat ang totoong operasyon at malalaking taong nasa likod ng scam farm sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga.

“Hinihikayat ko si Alice Guo na magsalita na, makipagtulungan sa mga awtoridad, at ibunyag ang mga pangunahing tao sa likod ng mga ilegal at kriminal na offshore gaming operations,” giit ni Sen. Sherwin Gatchalian.

Ayon sa senador, mababawasan ang kasalanan ni Mayor Guo kung ibubulgar niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa parehong operasyon ng scam farm sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga lalo na’t sinasa¬bing magkaugnay ang dalawa.

“Ngayon at maliwanag na ang tunay niyang pagkakakilanlan, patong-patong na kaso ang maaa¬ring isampa laban sa kanya dahil sa kanyang pagsisinungaling at panlilinlang, kaya mas mainam na magsalita na siya,” hirit ni Gatchalian.

Si Guo, kasama ang iba pa, ay kinasuhan ng non-bailable qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC). Ang Office of the Solicitor General (OSG) naman ay nagbabalak na magsampa ng kaso ng quo warranto laban sa kanya matapos makumpirma ng National Bureau of Investigation (NBI) na si Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Hua Ping ay iisang tao nang magtugma ang kanilang fingerprints.

Bukod diyan, pinag-aaralan na rin ng Commission on Elections (Comelec) ang pagsasampa ng election offense laban sa suspendidong alkalde ng Bamban.

Nauna rito ay na¬ngako si Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) Chairman at CEO Alejandro Tengco na ilang dating Cabinet official ang pumadrino sa ilang illegal POGO na sinalakay kamakailan ng mga awtoridad. (Dindo Matining)