Malina Terrell asinta ng Petro Gazz Angels

UMAASA ang two-time at defending champion Petro Gazz Angels na makuha ang serbisyo ng mahusay at sanay sa paglalaro sa iba’t ibang bansa na si Malina Terrell ng United States of America (USA) sa nalalapit na kampanya nito sa 2024 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference na itinakdang magbukas sa Hulyo 16.

Ang 5-foot-10 middle blocker na si Terrell ang napipisil ng 2019 at 2022 Reinforced champion para maging import nito sa nagbabalik na komperensiya na hindi naisagawa nakaraang taon matapos na pagbawalan ang paglalaro ng mga dayuhang manlalaro.

Si Terrell, na mula sa Richmond, California ay unang naglaro sa Slovenia noong 2011 bilang pagsubok sa kakayanan nito maglaro sa labas ng bansa bago ang pagsisimula sa kanyang sophomore season sa University of San Francisco.

Nagawa nitong makasali sa Europe para sa Fortuna Odense Volley sa Denmark kung saan itinala nito ang league-best na 512 points at itinanghal na MVP.

Sinundan niya ito ng paglalaro sa Straubing, Germany tungo sa Mayaguez sa Puerto Rico, sunod sa Orivesi & Kuusamo, Finland noong 2016-18 at sa Beziers, France (2018-19).

Samantala’y apat na koponan na lamang ang hindi pa nagpapahayag ng kanilang konketrong import na binubuo ng Akari Chargers, Farm Fresh Foxies, NXLed Chameleons at ang Petro Gazz Angels.

Ipaparada ng Capital1 Solar Spikers ang Russian na si Marina Tushova na huling naglaro sa Sparta Nizhny Novgorod, ang Chery Tiggo Crossovers ay kinuha si Katherine Bell ng United States at naglaro sa Vegas Thrill at ang Choco Mucho Flying Titans ay sasandig kay Zoi Faki mula Greece at galing sa Apollon Kalamatas.

Dumating na rin para sa Cignal HD Spikers ang Olympian na si María José Pérez ng Venezuela na huling naglaro sa Egypt Alexandria Sporting Club VC habang, ang Creamline Cool Smashers ay aasa kay Erica Staunton ng USA na huling naglaro sa Finland Oriveden Ponnistus.

Ang Galeries Tower Highrisers ay popostehan ni Monique Helena mula Brazil at huling naglaro sa ABEL Moda Vôlei habang ang PLDT High Speed Hitters ay pamumunuan ni Elena Samoilenko ng Russiua na naglaro sa Kazakhstan Turan Turkistan.

Kinuha naman ng Zus Coffee Thunderbelles si Asaka Tamaru ng Japan na mula sa Kurashiki Ablaze. (Lito Oredo)