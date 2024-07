Malibu Bell inilabas tikas

NAPALABAN nang bahagya si Malibu Bell bago nakuha ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Mabilis na lumabas ng aparato si Malibu Bell upang hawakan ang limang kabayong agwat sa pumapangalang si Clairvoyant sa kalagitnaan ng karera.

Pero unti-unting lumapit sa top favorite na si Malibu Bell si Potential pagsapit ng far turn, sa huling kurbada ay halos nagkapanabayan na ang dalawa.

Kalahating kabayo ang lamang ni Malibu Bell sa rektahan kay Potential habang si Queensland ay nakikihalo sa bakbakan na nasa bandang labas.

Subalit nanatili ang tikas ni Malibu Bell, sa huling 100 metro ng karera ay umungos na ito para tawirin ang meta ng may isa’t kalahating kabayong agwat sa sumegundong si Potential.

Sinakyan ni jockey Christian Garganta, inirehistro ni Malibu Bell ang tiyempong 1:29.4 minuto sa 1,400-meter race sapat upang ibulsa ng may-ari nito ang P7,000 premyo habang napunta ang P2,000 at P1,000 sa mga owner ng second at third placer na sina Potential at Queensland, ayon sa pagkakasunod.

Humamig pa ng added prize na P11,000 ang Bell Racing Stable na pag-aari ni Elmer De Leon. (Elech Dawa)