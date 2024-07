Mahal kita, at mamahalin pa lalo: Elisse Joson pinagmayabang pagmamahal ni McCoy de Leon

Super tamis ng landian at lambingan nina Elisse Joson at McCoy de Leon sa Instagram!

Ang bongga nga ni Elisse na talagang proud na proud sa pagmamahal sa kanya ng dyowa niya.

Makikita nga sa Instagram story ang photo ng dalawa na akala mo ay bagong-bago lang na magdyowa, o ngayon lang nagmamahalan. Para nga silang mga teenager na sabik na sabik o in love na in love sa isa’t isa.

“Sorry nag-post ako, gusto ko lang ipagmalaki ‘yung pagmamahal mo!” sabi ni Elisse.

Eh kasi nga, sinamahan ni McCoy si Elisse sa trabaho nito, at tila nagkaroon pa sila ng instant bonding at instant date!

“Thank you dahil hindi mo ako pinabayaan mag-isa. Thank you kasi tinulungan mo pa ako to shoot for my work.

“Thank you for making time for us. Ang saya ko dahil dito.

“Mahal kita!

“At mas mamahalin pa lalo!” ang punong-puno ng lambing na mensahe ni Elisse kay McCoy.

Kunsabagay, super busy nga rin ni McCoy ngayon sa serye nila ni Coco Martin na ‘Batang Quiapo’, ha! Pero gumagawa siya ng paraan para maiparamdam kay Elisse ang matinding pagmamahal.

“To the guy who flew out of Manila with me even if he can only stay for one day.

“Happy you and me day!” saad pa ni Elisse.

Kaya naman super kilig din talaga ang kanilang mga faney:

“Aaay, you’re so lucky Elisse, I mean you’re both so lucky to have each other, may God’s be yours and your little family always. Take care my favorite couple.”

“Awwwwwww…praying for a stronger relationship for u two! Happy to see you together!”

“I’m always praying for your Long and lasting relationship.”

“I’m happy for you and your family.”

“That is your one true love.”

“I pray that God will keep you two together forever.”

“Thank you Lord, for the answered prayer for these two amazing couple.”

“My heart is so happy to see them together️ love and praying for this couple.”

Sana all, sinasamahan sa trabaho, kesehodang super layo pa, ha!

Kainggit naman! Hahahaha!