Luis Manzano payag may kissing scene ang misis

Bukod sa misis niyang si Jessy Mendiola, pumirma rin uli ng network contract sa ABS-CBN si Luis Manzano.

May bago nga siyang Kapamilya show.

At syempre, masaya si Luis na balik na rin sa pag-aartista ang misis niya. Supportive nga raw siya sa career ni Jessy.

Natanong nga siya Luis kung papayag ba siyang may kissing scene si Jessy at nagbiro pa siya na okey lang basta maganda ang talent fee.

Pero binuking nga ni Jessy na payag si Luis basta importante sa istorya, character ng kanyang project.

Anyway, biniro namin si Luis kung sure ba siya na sila lang ni Jessy ang pumirma sa ABS-CBN? Sabi namin, baka pati ang anak nilang si Peanut o Isabella Rose ay pumirma rin sa Kapamilya?

Actually, marami kasi ang cute na cute kay Peanut at ang wish nga ay mag-artista rin ito.

Sabi nga, kamukha rin kasi si Peanut ng kanyang lola na si Vilma Santos.

Sey nga ni Luis, may angle raw si Peanut na kamukha ni Ate Vi at may angle rin daw kamukha naman ni Jessy.

Angle lang daw niya wala ang bata.

Pero in the future nga, puwede nga raw nilang payagan din si Peanut na mag-artista kung gugustuhin ng bata.

‘Yun na! (Jun Lalin)