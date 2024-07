Kristine Paraon bagong pag-asa ng PH rowing

NAKAPAGWAGI ang Pilipinas ng kabuuang isang ginto, limang pilak at 12 tansong medalya sa pagsabak sa South East Asian Rowing Federation (SEARF) Championships na ginanap sa Hai Phong, Vietnam.

Pinatunayan ni Kristine Paraon na siya ang susunod na nangungunang babaeng rower ng Pilipinas pagkatapos ng Olympian na si Joanie Delgaco, nang siya ay namuno sa Women’s Single Sculls sa pagbigo sa mga kalaban mula sa Vietnam at Indonesia.

Nasungkit din ng pride ng Zamboanga City ang tanso kasama sina Amelyn Pagulayan, Tammy Sha at Feiza Lenton sa women’s quadruple sculls.

Samantala, nakakuha lamang ng pilak ang Tokyo Olympian at SEA Games champion na si Cris Nievarez sa men’s single Sculls.

Ang iba pang nakapagwagi ng pilak ay ang lightweight men’s pair nina Edgar Ilas at Zuriel Sumintac, Lenton at Sha sa women’s double sculls, ang U23 men quadruple sculls nina Athens Tolentino, Rynjie Peñaredondo, Rj Acosta at Van Maxilom at ang U19 women’s fours nina Carmela Erquiaga, Julia Letrondo, Aba Abalos at Car Ultra.

Karamihan sa mga nanalo ng tanso ay ang U19 (Khayzie Caviltes, Ayonna Huerto, Carmela Miranda, Billy Roque, Math Jugadora, Marco Reyes, Renoir Reyes) at U23 rowers mula sa Ternate Cavite at Ateneo Rowing teams na sinusubok ng Philippine Rowing Association para sa National pool. (Lito Oredo)