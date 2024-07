Klay Thompson iniwan Warriors para sa Mavs

BIYAHENG Dallas na si Klay Thompson, sasamahan sina Luka Doncic at Kyrie Irving sa Mavericks.

Mapapakinabangan ng Mavs ang championship pedigree ni Thompson, kasama niya noon sina Steph Curry at Draymond Green sa dynasty ng Golden State Warriors na nagtuhog ng 2015, 2017, 2018 at 2022 championships.

Kinapos sina Doncic at Irving sa championship, iwinasiwas ng Boston Celtics sa limang laro sa nakaraang NBA Finals.

Pagkatapos ng 2023-2024 season ay sumawsaw sa free agency si Thompson.

Nabasag ang Splash Brothers tandem nila ni Curry nang kumpletuhin ng Dallas ang sign-and-trade deal sa Warriors.

Mula kay Adrian Wojnarowski:

“The sign and trade is done for Thompson, source tells ESPN. Dallas will send two second-round picks to Golden State, source says.”

Tatlong taon na nagkakahalaga ng $50 million ang deal ni Klay sa Mavs, may player option sa panghuli.

Nitong 2023-2024, nag-average si Thompson ng 17.9 points, 3.3 rebounds, 2.3 assists per game, may 38.7 percent clip sa 3s. (Vladi Eduarte)