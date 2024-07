June Mar Fajardo, Kai Sotto gagaan trabaho kontra Latvia

DADAAN sa butas ng karayom ang Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia.

Kagrupo ng Pilipinas ang world No. 6 Latvia at No. 23 Georgia.

Face-off ang Gilas at hosts alas-dose ng madaling araw (oras sa Manila) ngayong July 4, walang 24-oras ay babalik para harapin naman ang Georgia ng 8:30pm.

Pagkatapos ng dalawang friendlies kontra Turkey at Poland ay biyaheng Riga na ang Nationals noong Lunes. Parehong talo sa tuneup games pero kuntento ang coaching staff sa ipinakita ng team.

“Hopefully things will normalize for us in the next couple of days and we can catch our breath and focus on the tournament,” ani coach Tim Cone.

Medyo nabunutan ng tinik sina June Mar Fajardo at Kai Sotto dahil wala sa Latvian lineup si Kristaps Porzingis, gumaan ang trabaho ng dalawang Filipino centers sa paint.

Injured ang Boston big man, inoperahan sa kaliwang paa pagkatapos sikwatin ng Celtics ang 18th NBA championship laban sa Dallas Mavericks noong nakaraang buwan. Mula limang buwan daw mawawala ang 7-foot-2 center.

Walo ang holdovers ng Latvia mula sa team na nag-fifth place sa 2023 FIBA World Cup sa Manila.

Kabilang dito sina Charlotte Hornets forward Davis Bertans at Arturs Zagars, ang record-holder sa World Cup single game assists sa pinamigay na 17 sa battle for fifth kontra Lithuania.

Parehong 6-foot-10 sina Bertans at center Clavs Kavars.

Nakapahinga ang Gilas, totodo na rin sina Japeth Aguilar, Chris Newsome, CJ Perez, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Mason Amos, Kevin Quiambao at Justin Brownlee.

Isang ticket lang sa Paris Olympics ang taya sa OQT. Mahirap, pero hindi imposible para sa Filipinos. (Vladi Eduarte)