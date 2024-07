Inis sa Wattah Wattah!

Hindi pa rin humuhupa hanggang ngayon ang inis ng marami nating kurimaw sa nangyaring basaan sa Wattah Wattah festival ng San Juan dahil sa dami ng naperwisyo.

Ang ilan nga sa mga nabuwisit, itinuturing masahol pa sa Chinese Coast Guard ang inasal ng mga buraot ng San Juan–gaya ng lalaking nakalabas ang dila.

Pero bago ‘yan, ilan ding ayudanatics nating kurimaw ang hindi malaman kung matutuwa o mabubuwisit sa sinabi ng tagapagsalita ng Department of Justice na si Mico Clavano, na alam daw ng National Bureau of Investigation kung saan nagtatago ang “wanted” na si dating Bureau of Corrections chief Gerald Bantag.

Wanted o maituturing pugante si Bantag dahil may arrest warrants na siya mula sa korte para sa mga kasong pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sinasabing middleman sa pagpatay kay Lapid na si Cristito Villamor Palaña. Katunayan, may P2 milyon pabuyang alok ang DOJ para mahuli si Bantag.

Ang tanong, kung alam naman pala kung saan nagtatago si Bantag, bakit hindi pa siya arestuhin nang mailagay sa kulungan at umusad na ang paglilitis? Ang dahilan ni Clavano, alam daw nilang hindi “papahuli nang buhay” si Bantag kaya nag-iingat sila.

Kaya napaisip tuloy ang iba nating kurimaw kung nais bang sabihin ni Clavano na “takot” ang mga taga-NBI kay Bantag? Kung alam nga naman nila na hindi papahuli nang buhay si Bantag, natural na paghahandaan nang todo ng NBI ang gagawin nilang pag-aresto rito para walang malagas sa kanila.

Sabi pa nga ng mga kurimaw natin, kung talagang matindi ang peligro sa pag-aresto kay Bantag, bakit hindi magpatulong ang NBI sa iba pang awtoridad gaya ng SAF ng PNP.

Payo ng ilang kurimaw natin kay Clavano, kung wala naman palang planong arestuhin si Bantag kahit alam na kung nasaan siya, mabuti pang tumameme na lang muna siya para hindi nagmumukhang kahihiya-hiya at matatakutin ang NBI, na tiyak na ayaw ng bagong bossing nila na si Judge “sharpshooter” Jaime Santiago.

Samantala, marami rin sa mga kurimaw natin ang nakaramdam ng matinding gigil dahil sa inis nang maglabasan ang mga video sa social media kung papaano binasa at “binomba” ng tubig ang mga walang kalaban-laban na napadaan lang sa San Juan sa araw ng Wattah Wattah festival noong nakaraang linggo.

Para nga raw Chinese Coast Guard na mga abusadong bully ang mga taga-San Juan na nambabasa ng mga dumadaan sa kanilang lugar kahit nakiusap nang huwag silang basain. Ang iba kasi, papasok ng trabaho, eskuwelahan, o magdedeliver, kaya ayaw mabasa.

Mas masahol daw sa CCG ang mga buraot na nambasa sa San Juan dahil mismong kababayan nilang Pinoy ang kanilang hindi pinakinggan at binasa pa rin–ang iba, literal na binomba ng tubig gamit ang mga hose na pangpamatay sunog.

Makikita sa ilang viral video na may pampasaherong jeep ang dumaan at itinaas ng mga tao sa kalye ang takip nito o trapal ay saka binomba ng hose. Sa isa pang video, may pasahero nagharang ng payong sa likod ng jeep para hindi sila basahin. Pero hinatak ang payong at nawasak at binuhusan ng katakot-takot ng tubig ang mga tao sa loob na may bata pa at mga papasok sa trabaho.

Kung mukha ng pagiging arogante ng San Juan ang pag-uusapan, walang iba na siguro kundi ang viral na lalaki na nambabasa sa isang rider gamit ang water gun na tinutuya niya at labas ang dila. Pero ang lalaki, inabsuwelto na ni Mayor Francis Zamora dahil hindi raw ipinagbabawal sa ordinansa nila ang mangdila habang nambabasa.

Dapat din daw may magreklamo muna. Ibig bang sabihin, absuwelto na lahat ng pasaway na nambasa kung walang nagreklamo kahit nakita sa video ang nangyaring “overkill” sa basaan?

Hirit tuloy ng iba nating kurimaw, kung kukunsintihin ng mga opisyal ng lungsod ang mga hindi magandang inasal ng ibang taga-San Juan sa nakaraan nilang kapistahan, baka raw hindi na lang “asido” ang bitbitin ng mga taong napeperwisyo ng ipinagmamalaki nilang “tradisyon.” Naku, huwag naman sana. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.