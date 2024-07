Hunter Brown petmalu mga bato sa Houston

PUMUKOL ng six shutout innings si Hunter Brown, nag-deliver ng home runs sina Jeremy Pena at Yordan Alvarez, at inalpasan ng Houston Astros ang Toronto Blue Jays 3-1 nitong Lunes (Martes sa Maynila).

Inekisan ng Astros ang pang-10 panalo sa huling 11 laro, solidong inumpisahan ni Brown ang July, nagbigay ang right-hander ng two hits na parehong singles, may three walks at five strike outs.

Pagkatapos kuryentehin ni Astros reliever Rafael Montero ang first three batters na hinarap sa seventh inning, pinuno ng Blue Jays ang bases sa eighth laban kay Bryan Abreu, naligtasan ni Abreu ang jam nang ma-ground out si Daulton Varsho.

Nagregalo si Josh Hader ng solo home run kay Ernie Clement sa ninth pero nakarekober para kumpletuhin ang kanyang 13th save sa 14 tries, inretiro ni Toronto right-hander Yariel Rodriguez ang first 14 batters na hinarap bago pinalipad ni Pena ang first-pitch homer sa fifth. (Vladi Eduarte)