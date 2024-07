Hidilyn Diaz-Naranjo handa nang magka-baby

NAPIPINTO na ang tuluyang pagreretiro bilang national athlete ni 2020+1 Tokyo Olympics women’s weightlifting gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo upang bigyang-daan ang panibagong landas na tatahakin sa pagbuo ng isang pamilya.

Napapanahon na para sa 33-anyos na tubong Zamboanga City na bakantehin at bitawan ang mga mabibigat na kargadang bakal upang tutukang mabuti ang pagkakaroon ng unang silang na anak matapos na mabigo sa ikalimang pagbuhat sa Summer Olympic Games sa Paris, France ngayong taon.

Nagsimulang lumahok sa kumpetisyon si Diaz-Naranjo sa edad na 12-anyos at noong 2007 ay unang beses lumaban ito sa Nakhon Ratchasima SEAG kung saan nanalo ito ng bronze medal sa women’s 58kgs category.

Sa sumunod na taon ay napabilang ito sa 2008 Beijing Olympics bilang pinakabatang weightlifter na nakipaglaban na tumapos sa 11th place na sinundan ng nakakdismayang 2012 London Olympics at ang silver medal finish sa 2016 Rio Games.

“I’m not sure what’s next. If I’ll even try for the next Olympics. But what I know is I want to be a mom first,” pahayag ni Diaz-Naranjo sa panayam ng isang women’s magazine. “We’re ready, we’ve been asking our friends how life is with kids. Sleep schedule, feeding, and everything we need to know.”

Dahil sa naturang pag-aasam ay maaaring maging huling kumpetisyon na umano ng 2022 Bogota World at 2019 Jakarta-Palembang Asian Games champion ang nagdaan nitong sabak sa IWF World Cup sa Phuket, Thailand, kung saan nabigo itong makakuha ng silya para sa Paris Games, na nakatakdang ganapin simula Hulyo 26 hanggang Agosto 11, matapos na magkuwalipika ang kapwa Pinay weightlifter na si Elreen Ando sa mas mabigat na women’s 59kgs division.

“I could give a lot of excuses, but Paris just wasn’t for me,” bulalas ni Diaz-Naranjo na nagwagi ng ginto sa women’s 55kgs na natanggal sa Paris Olympics, na inaming hindi pa planong tuluyang iwan ang pampalakasan na minahal nang husto sa loob ng mahigit sa 22-taon.

“I’m not done with weightlifting. But right now, my priorities are shifting slightly,” dadgag ni Diaz-Naranjo na nagawang makapagtayo ng sariling Weightlifting Academy na ipinangalan sa kanya sa Jala-Jala sa probinsiya ng Rizal.

Nakuha ni Hidilyn ang gintong medalya nang buhatin ang bagong Olympic record na 127kgs sa clean and jerk at 97 kgs sa snatch para sa kabuuang 224kgs at talunin ang dating World No.1 na Chinese weightlifter na si Liao Quiyun. (Gerard Arce)