MAGANDANG araw mga kababayan at ka-bolahan. Napanood na rin natin sa wakas ang mga laro ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng Turkey at Poland.

Nag-improve ang Gilas boys sa laro, kulang lang sa pure guard, ang naghalinhinan sa point guard position ay sina Chris Newsome at Dwight Ramos.

Ang pinakanamumukod-tangi na kailangan na bigyan ng pansin ay ang solid defense, wala ding legit na defensive stopper ang Gilas boys.

Kung susuriin natin mabuti ang mga wingman ng Gilas Pilipinas, sila ay may pagkukulang sa perimeter quickness, ito ay isang bagay na hindi mo basta-basta made-develop. It takes repetition to master the skills.

Ang depensa ay nanggagaling mismo sa kaibuturan ng puso ng isang manlalaro.

Ang kadalasang mantra ng mahusay na player ay ang “sino ba ang mas may problema sa laro” siya o ako?

Ang istorya dito sa kampanya ng Gilas sa Olympic Qualifier ay ang CHEMISTRY, ROLE PLAYING at SACRIFICE for flag and country.

Mabibigat ang kalaban ng Gilas kontra Latvia at Georgia. Hindi natin masabi sa laro baka magkumpiyansa ang mga kalaban kaya puwede natin masilat o madulo.

Ganoon na muna siguro ang expectation natin para hindi tayo bitter kung sakaling hindi tayo palarin.

Anyway, mega good luck sa Team Gilas, kaya iyan at tiwala sa kakayahan ng Pinoy ballers.