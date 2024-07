Eya Laure, Jen Nierva dehins lalaro vs Vietnam

NAHATI agad ang atensiyon at responsibilidad nina Alyja ‘Eya’ Laure at Jennifer Nierva sa paglalaro para sa Alas Pilipinas Women at kanilang komersiyal na koponan matapos na kapwa hindi makapag-ensayo sa pambansang koponan na papalo sa 2024 FIVB Challenger Cup, na magsisimula sa Huwebes sa Ninoy Aquino Stadium.

Iniulat na ang Chery Tiggo duo nina Laure at Nierva, kasama ang idinagdag na.mula National University senior na si Alyssa Solomon ay nawawala sa mga sesyon ng pagsasanay ng pambansang koponan bilang paghahanda para sa internasyonal na torneo na iho-host ng bansa simula Hulyo 4.

Sina Laure at Nierva ay malaki ang naitulong sa Alas Women na nagawang magwagi ng tansong medalya sa 2024 AVC Challenge Cup isang buwan na ang nakalilipas.

Ayon sa isang tagaloob ng koponan, sina Laure at Nierva ay nagsasanay kasama ang Crossovers na naghahanda naman para sa pagbubukas ng 2024 PVL Reinforced Conference matapos lamang ang FIVB Challenger Cup.

Si Laure ay naging puwersa para sa Pilipinas noong continental meet, dahil isa siya sa mga pangunahing opsiyon ni Jorge De Brito sa opensiba.

Sa pagkawala ni Nierva, ang dating PVL Most Valuable Player na si Jema Galanza ay nailista bilang libero upang i-back up si Dawn Macandili..

Si Solomon ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa mga minor injury na natamo niya noong UAAP Season 86.

Unang umatras si Diana Mae “Tots” Carlos sa koponan kung saan hindi pa rin ipinapaliwanag ng koponan nitong Creamline Cool Smashers at pamunuan na Rebisco ang dahilan.

Naiwan na lamang sa koponan sina Julia Melissa ‘Jia’ De Guzman, Cherry Ann “Sisi” Rondina, Angel Ann Canino, Thea Gagate, Mereofhe Sharma, Macandili, Vanessa Gandler, Faith Shirley Nisperos, Julia Coronel, Dell Palomata, Cherry Nunag at Arah Panique bilang holdovers mula sa AVC team.

Ang mga bagong dagdag ay sina Galanza at Mhicaela ‘Bella’ Belen.

Makakalaban ng Pilipinas ang Vietnam sa Huwebes sa knockout quarterfinals. (Lito Oredo)