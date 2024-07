Daniel busy na: Komento sa Kathryn Bernardo, Dominic Roque post ni-restrict

Nagtataka ang netizens kung bakit biglang in-off or ni-restrict ang comment section sa latest Instagram post ng isang sikat na celebrity skin clinic.

Pinost kasi ng aesthetic clinic ang video kung saan makikita ang sabay na pagbisita doon nina Kathryn Bernardo at Dominic Roque.

Usap-usapan ito sa X. Komento ng netizen na unang nakapansin na naka-off ang comment section sa video nina Kath at Dom, may nag-comment daw kasi sa viral IG video post ng, “Daniel Padilla pa rin. hindi sila bagay.”

Marami rin daw nagko-comment ng mga hindi kaaya-ayang mga salita at bashing kaya siguro minabuti na lang ng social media manager ng clinic na isara ang comment section.

Maraming netizen ang hindi bet ang pagsama-sama ng ex-fiancé ni Bea Alonzo sa ex-girlfriend ni Daniel Padila. Nakakaloka!

And speaking of Daniel Padilla, from a reliable source, as of now ay nagte-training na raw ang aktor para sa gagawing action-drama serye with his idol Richard Gutierrez. Malapit na malapit na raw mag-taping si Deej kaya super busy ito sa paghahanda.