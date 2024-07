Coco Martin bet nang tsugiin si Elijah Canlas

Gusto na bang tsugiin ni Coco Martin si Elijah Canlas?

Well, pinasilip kasi ng ABS-CBN ang matinding bakbakan sa pagitan nina Coco at Elijah, at mukhang mapupuruhan nang husto ang huli!

Yes, pumatok nga sa social media ang pasilip sa eksenang iyon at nakakaaliw ang mga haka-haka ng mga netizen na baka tsugiin ni Coco si Elijah sa ‘Batang Quiapo’, para mag-focus na sa ‘High Street’ ang huli, kung saan ginagampanan naman niya ang papel bilang Archie.

“Ayan mawawala na talaga si Pablo. Hello Archie na talaga!” sey ni @paulenegulinao sa TikTok.

“Sabi na eh, kaya nasa High Street na si Elijah,, dahil dedo na siya sa BQ!” komento ni Ericka Agdan sa TikTok.

Pero hindi lang ang kapalaran ni Pablo ang inaabangan ng viewers dahil atat na rin silang mapanood ang muling paghaharap nina Tanggol at David (McCoy de Leon).

Tama kaya ang hula ng mga netizen na tatapusin na ni Tanggol si Pablo?

Anyway, super husay talagang artista ni Elijah, na nagagawa niyang ibahin ang atake niya sa mga karakter na ginagawa niya!

Kunsabagay, pang-best actor naman talaga ang kahusayan niya.

Kaya abangan kung mamamatay na ba talaga siya? (Dondon Sermino)