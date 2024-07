BINI pasasabugin Araneta sa Oktubre

Nagdiwang ang mga faney matapos ianunsyo ng BINI na magkakaroon na nga ng ‘Grand BINIverse Concert’ sa October 4 sa Araneta Coliseum.

Pagkatapos ng kanilang Day 3 concert sa New Frontier Theater noong June 30, inanunsyo ng Nation’s Girl Group na BINI na dadalhin na nila ang ‘BINIverse’ sa Big Dome.

Kasi nga, super tagumpay ang kanilang 3-day sold-out concert at ang dami rin kasing mga Blooms ang nagri-request pa!

“Blooms, see you on October 4, 2024 at the Araneta Coliseum! Sabi sa inyo may pasabog kami today eh. Exciting ito, Blooms. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat,” sabi ng BINI leader na si Jhoanna Robles.

Worth it naman ang pagod nila sa 3-day concert nila, dahil sa matinding pagmamahal at suporta na ibinigay sa kanila ng Blooms.

“Hindi siya madali and hindi siya biro, ‘yung Day 2 and Day 3 na almost 3 hours na show. Ayaw rin naman naming ma-sacrifice ‘yung quality ng show dahil nga 3-days. Pero hindi ko alam, parang lahat kami nag-agree kami sa isang desisyon, and alam kong hindi namin pinagsisihan, kasi we made it!” dagdag pa niya.

Trending nga rin sa iba’t ibang social media sites ang mga performance ng BINI lalo na ang solo numbers nila.

Bukod pa sa concert announcement, inawit na rin ng grupo ang kanilang new song na ‘Cherry On Top’.

Bongga talaga sila. Ayaw paawat! (Dondon Sermino)