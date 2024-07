Binati at pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Unang Ginang Imelda Marcos sa kanyang ika-95 na kaarawan nitong Martes, Hulyo 2.

Sa kanyang mensahe sa social media, pinasalamatan ng President ang kanyang ina dahil sa mga itinuro sa kanya at sa kanyang mga apo na ma¬ging mabait, maginoo at magkaroon ng malasakit sa kapwa.

“Thank you for teaching me and your grandchildren to be gracious, kind and compassionate,” anang mensahe ng Pangulo.

Nagbigay din ng hiwalay na pagbati si First Lady Liza Araneta-Marcos sa dating unang ginang kung saan pinasalamatan niya ito sa kanyang pagiging pangalawang ina sa kanya.

“Happy 95th birthday Mama Meldy. Thank you for being a second mother to me. You are and always be my first lady,” ani First Lady Liza. (Aileen Taliping)