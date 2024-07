Ava Fajardo, Gabrielle Ramos didribol sa Gilas Pilipinas Elite

AAKYAT na para maglaro sa Gilas Pilipinas Elite sina Ava Fajardo at Gabrielle Ramos habang magiging pundasyon ng bagong kampeon sa FIBA Asia Division B na Gilas U18 ang 13-anyos na si Tiffany Reyes.

Ito ang nahayag hinggil sa matagumpay na Gilas women’s program na patuloy na nagsusumikap para masunod ang mahusay na pananakop nito sa FIBA U18 Asia Cup Division B sa Shenzhen, China nakaraang linggo.

Sinabi ng program director na si Pat Aquino na ang Gilas women (senior) ang papalit kapag nakita nila ang aksiyon sa Jones Cup sa Taiwan na itinakda sa Hulyo 13 hanggang 21 at ang pre-qualifiers para sa susunod na FIBA World Cup na itinakda sa Rwanda sa Agosto 19 hanggang 25.

“Then there’s the next SEA Games (2025). Kailangan makuha ulit natin ang gold sa SEA Games,” sabi ni Aquino sa Philippine Sportswriters Association Forum Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Sina Aquino at head coach Julie Amos ang dumalo sa forum kasama ang mga miyembro ng U18 team na winalis ang Division B ng Asia Cup at nakakuha ng puwesto sa Division A para sa 2026.

Ang pag-unlad ay malugod na balita para sa programa ng Gilas matapos ang senior team nito, ang Gilas women, ay dating nakapasok sa Division A gayundin sa U16 team sa Asia Cup.

“This is the future of our women’s basketball. Tingin ko wala na akong problema for the next years or so. We should continue the program for the 16-under and 18-under with the help of SBP (Samahang Basketbol ng Pilipinas) President Al Panlilio and Executive Director Erika Dy,” sabi ni Aquino.

Gayunman, sinabi ni Amos, isang dating key player para sa pambansang koponan, na lahat maliban sa isa sa mga miyembro ng U18 team na ito ay hindi na magiging karapat-dapat para sa 2026.

“Isa na lang ang matititra (Tiffany Reyes) so I hope the SBP continues to help us,” sabi nito sa forum na presented ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, Smart/PLDT, at ang ArenaPLus, na 24/7 sports app ng bansa.

“But we have a good problem because more players are asking how they can join the team. It’s just a matter of identifying the talents that will fit the program,” sabi pa ni Amos.

Ang pag-akyat sa Division A para sa U18 team ay hindi isang kumpletong sorpresa, ayon kay Aquino.

“We were expecting it. I knew the girls can do it. And it’s a mark for us now around Asia that we can play against the level of China, Japan and Korea,” aniya tungkol sa kampanya sa Shenzhen kung saan walang talo ang Gilas girls kasama na ang nakakumbinsi na panalo laban sa Lebanon sa final.

Kabilang sa mga manlalaro na dumalo sa forum ay sina team captain Ava, Naomi Panganiban, Margarette Duenas, Sophia Canindo, Gabby Ramos, Reyes, Alyssa Rodriguez, Alicia Villanueva at Audrey Lapasaran, Ashlyn Abong, Jolzyne Impreso at Venice Quinte.

Kasama nila si dating champion coach Ryan Gregorio, special assistant ng SBP president.

Sinabi ni Aquino na napakapait na karamihan sa mga manlalaro ng U18 na namuno sa Shenzhen meet ay hindi na magiging karapat-dapat para sa 2026 na edisyon. “I hope that someday they can all represent the senior team,” he said.

“And hopefully we’ll find new faces na magpapatuloy sa ating mga programa. Pero mas malaki na iyung pool natin. Lumalaki nang lumalaki,” dagdag ni Aquino. (Lito Oredo)