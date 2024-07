Itinalaga ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Senador Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education secretary kapalit ni Vice President Sara Duterte.

Sa inilabas na ulat ng Presidential Communications Office, inianunsiyo ng Pangulo ang paghirang kay Angara sa ginanap na 17th Cabinet meeting sa Malacañang matapos tanggapin ng senador ang posisyon.

“Sonny has agreed to take on the brief of the Department of Education,” anang Pangulo sa Cabinet meeting.

Ayon sa PCO, napili ng Pangulo si Angara dahil sa kanyang kuwalipikaksyon, magaling na mambabatas, at suportado rin ng ilang educational organizations tulad ng Coordinating Council of Private Educational Associations (COCOPEA) at Philippine Association of Colleges and Universities.

Kabilang sa mga naipasang batas ni Angara ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K-12.

Sinabi ng PCO na maraming pinagpilian si Pangulong Marcos Jr. su¬balit nangibabaw ang kuwalipikaksyon ni Angara. Matatandaang nagbitiw si VP Sara sa DepEd noong Hulyo 19 at magiging epek¬tibo ang kanyang resignation sa Hulyo 19.

Labis naman ang pa¬sasalamat ni Angara kay Pangulong Marcos matapos siyang italaga bilang bagong kalihim ng DepEd kapalit ni Duterte.

“I am committed to working with all sectors of society, including my predecessor, Vice President Sara Duterte, to ensure that every Filipino child has access to quality education. I look forward to building upon her accomplishments,” saad ni Angara.

Binati naman ng mga senador si Angara sa pagkakatalaga nito bilang DepEd secretary.

“Secretary Angara’s task ahead is indeed gargantuan, but I have full confidence in his ability to lead the DepEd with excellence and integrity. His proven track record in legislative work, particularly in education reform, uniquely positions him to address the challenges and opportunities that lie ahead,” sabi ni Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero.

“Napakalaki po ng hamon sa sektor ng edukasyon sa ating bansa at kailangan natin ng batikang lingkod bayan na katulad ni Sen. Sonny upang pangunahan ang ating Kagawaran at suportahan ang mga programa ng ating mahal na Pangulo,” ani Sen. Lito Lapid. “Mananatili pong kabalikat mo kami sa Senado para po sa pagsulong ng kapakanan ng ating mga guro, mag-aaral, at lahat ng nasa sektor ng edukasyon.” (Aileen Taliping/¬Dindo Matining)