Alodia Gosiengfiao pinaiyak mga magulang sa surprise

Pasabog nga ang reaksyon ng mga magulang ni Alodia Gosiengfiao sa surprise nito!

Sa Instagram nga ay ibinahagi ni Alodia ang isang video kung saan sinabi niya sa mga magulang na sina Mommy Mariglor at Daddy Ed na nagdadalang-tao siya!

At naku, mukhang hindi nga makapaniwala ang dalawa na finally ay magiging grandparents na sila!

Ayon din sa caption ni Alodia, dapat noong nakaraang Mother’s Day pa nila sasabihin ang pagbubuntis, pero na-delay lang dahil sa “Sudden turn of events.”

Maaalalang last year nga ay ikinasal si Alodia sa businessman na si Christopher Quimbo na fantasy-themed pa nga!

Kamakailan nga ay inanunsyo na rin ni Alodia sa kanyang Instagram account na buntis na siya with matching dragon egg teaser pa.

Naiyak pa nga nga ang soon-to-be grandparents na mga magulang ni Alodia sa pangmalakasang announcement na ito at nakakatuwang very happy sila sa balita.

Napayuko na nga lang si Mommy Mariglor ha! Kaloka!

Nakakatuwa rin na talagang very open si Alodia na ibahagi ito sa kanyang mga fans dahil it gives them a glimpse of their personal lives din. Mahirap nga ang journey to motherhood kaya it’s great to see that Alodia is getting all the support she deserves.

Ayun na! (Carl Balasa)