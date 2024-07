Ilang beses na ba kayong naabala dahil sa mga kinukumpuning kalsada o tulay na kahit oras ng trabaho ay wala ka namang nakikitang may gumagawa?

Minsan ay matatanaw mo pang nakatengga nang ilang araw ang hukay sa kalye at maari pang maging sanhi ng aksidente.

Ang ganitong mga balakid sa daan ang isa po sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng matinding trapik lalo na sa mga urbanisadong lugar na tulad ng Metro Manila. Maraming nasasayang na oras at nababawasan ang pagiging produktibo ng ating labor force dahil sa trapik na sanhi ng mga nakatiwangwang na infrastructure projects.

Bukod sa abala sa mga commuter at motorista, ang mga nade-delay na infrastructure project ay nakakadagdag din sa gastusin ng gobyerno.

Para masolusyunan na at mabago na ang ganitong nakagawiang klase ng pagtatrabaho sa mga infrastructure project, kinatigan po ng inyong lingkod ang panukalang batas ng ating kaibigan at kapwa mambabatas na si ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo.

Tulad nga ng napansin ni Cong. Erwin, kadalasan ay mula alas-otso ng umaga hanggang alas-kwatro ng hapon lang ang trabaho sa mga proyekto, at iniiwang nakatiwangwang sa Sabado at Linggo dahil day off ng mga manggagawa.

Babaguhin ito ng HB 9666 o ang Accelerated Infrastructure Development Act.

Ang panukalang batas pong ito ay layunining ipag-utos ang pagtatrabaho “round the clock” sa mga infrastructure project ng gobyerno.

Ibig pong sabihin ay bente kuwatro oras dapat ang pagtatrabaho sa mga infrastructure project ng national government, mga local government unit (LGU) at government-owned and controlled corporations (GOCCs), lalo na kung ito ay patungkol sa pagpapagawa ng bagong kalye at tulay at pagkukumpuni at pagmamantine ng mga ito.

Sa ilalim po ng HB 9666, dapat ay magkaroon ng maayos na shifting sa pagtatrabaho para mapabilis ang pagtatapos at matiyak na de-kalidad ang gawa sa proyekto.

Hinihikayat din sa bill ang mga implementing agency, tulad ng Department of Public Works and Highways (DPWH), na ipasailalim sa mga training program ang mga manggagawa sa mga infrastructure project para makadagdag sa kanilang kakayahan na gumawa ng mabilis at maayos pero tiyak na ligtas, matibay at de-kalidad na mga proyekto.

Nakasaad din po sa panukalang batas na maaring magkaloob ng mga incentive o pabuya sa mga contractor at mga manggagawa para sila ay mahikayat na lalo pang pagbutihin ang pagtatrabaho ng tuloy tuloy.

Dapat din pong may mga sapat na hakbangin para matiyak na ligtas ang mga manggagawa at maayos ang kanilang pasuweldo.

Bilang parusa sa hindi pagtupad sa mga nakasaad na probisyon sa bill, ang mga implementing agency ay maaring mabawasan ang badyet sa kanilang mga susunod na infrastructure project. Ang mga contractor naman ay maaring masuspinde sa pagsali sa bidding para sa mga government project.

Buwis po ng taumbayan ang ipinambabayad sa pagpapatupad ng mga infrastructure project ng gobyerno. Kaya marapat lang na mabigyan sila ng de-kalidad, maayos at mabilis na serbisyo.