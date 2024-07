Nanindigan ang dating¬ pinuno ng Senado na si Senador Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri na walang anomalya sa kons¬truksiyon ng New Senate Building (NSB) sa Taguig City.

“Yes. Absolutely — wala talaga. Actually, ako I inherited the project from Sen. [Vicente] Sotto III and Sen. [Panfilo] Lacson at si Sen. Sotto naman, lalong-lalo na si Sen. Lacson ay talagang stickler ‘yan for accountability and transparency,” pahayag ni Zubiri sa panayam ng mga reporter sa Baler, Aurora nitong Lunes.

Noong simulan ang konstruksiyon ng NSB noong 2019, si Sotto ang Senate president at si Lacson naman ang chairman ng committee on account. Noong 2022, naupo namang Senate president si Zubiri at si Sen. Nancy Binay sa accounts committee.

Nang tanunging kung ‘waste of time’ lang ang gagawing imbestigasyon, sinabi ni Zubiri na, “Dapat siguro kung wala naman talagang irregularity of misappriopriation, ‘yung variants lang talaga ng DPWH — ang problema kasi, noong ‘pag presinta ng DPWH nyan, parang ang ginawa nila multi-year contract.”

Sa Miyerkoles, Hulyo 3, iimbestigahan ni Sen. Alan Peter Cayetano, bagong chairman ng accounts committee, ang isyu sa NSB. (Dindo Matining)