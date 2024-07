Wyatt Langford, Rangers inilampaso Orioles, 11-2

INILISTA ni Texas rookie Wyatt Langford ang pangalan bilang unang major leaguer na nakakumpleto ng cycle ngayong season, at inilampaso ng Rangers ang Baltimore Orioles 11-2 nitong Linggo (Lunes sa Maynila).

Inawat ng Rangers ang six-game skid.

Sa baseball, nakukumpleto ang cycle kapag kumonekta ang isang batter ng single, double, triple at home run sa iisang laro, kapag nagsunod-sunod ‘yun ay tinatawag na natural cycle.

Naka-triple si Langford sa fourth, double sa fifth at single sa sixth, sa eighth, pinitik ng 22-year-old outfielder ang drive sa left-filed line para sa three-run homer at 11-2 lead.

Dalawang beses ding naka-homer si Derek Hill, 10 batters ang na-strikeout ni Andrew Heaney hanggang seven innings para sa Texas, umiskor ng multiple runs sa second, fourth, fifth at eighth ang defending champion Rangers. (Vladi Eduarte)