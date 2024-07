HUMAKOT ng apat na parangal ang University of the Philippines Concert Chorus (UPCC) sa kanilang debut sa Musica Orbis Prague Festival 2024 sa Prague, Czech Republic mula noong Hunyo 27 hanggang kahapon, Hulyo 1.

Ang UPCC ang kauna-unahang grupong Pilipino na pumasok sa pagdiriwang na ngayon ay nasa ikalimang edisyon na.

Kilala rin ang grupo sa tawag na Korus.

Napanalunan ng UPCC ang gintong premyo at siyang pangkalahatang nagwagi sa Unrestricted Category (Mixed Adult Choir) para sa kanilang mga pagtatanghal ng Laudate Dominum (Psalm 117) ni Fidel Calalang Jr.,

Bagong Umaga ni Mike Villegas at Bayang Barrios at inayos ni Joel Cruz at Wade in the Water na inayos ni Moses Hogan.

Nagkamit din ang grupo ng ginto para sa kanilang Folklore Category (Mixed Adult Choir) repertoire na kinabibilangan ng Ilay Gandangan (Worship of the Sun) na inayos ni Rodolfo Boy Delarmente, Malinac Lay Labi (Peaceful Night) na inayos ni Joy Nilo, Tuksuhan( Teasing) na inayos ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Musika na si Dr. Ramon P. Santos, at Mga Wata Sa Ripag (Children of Ripag) ni Arwin Tan.

Kinilala rin ang UPCC sa kanilang signature na choreo capella o choreographed a capella na kung saan ginawaran sila ng special prize para sa Best Stage Performance.

Samantala, sa pagdiriwang ngayong taon, nagkaroon ng mga kalahok na grupo ng koro mula sa 16 na bansa sa Asia, Africa, Europe at North America.

Sa ngayon, ipinagpatuloy ng UPCC ang kanilang paglilibot sa Cascine, Italy at pagkatapos ay Zurich, Switzerland bago matapos sa Gambach, Germany. (Vince Pagaduan)