Twinning damit, sapatos: Kathryn Bernardo, Dominic Roque sabay nagpa-skin treatment

Usap-usapan ngayon sa online world ang sabay na pagpunta sa isang skin clinic nina Kathryn Bernardo at Dominic Roque.

Shinare kasi ng nasabing skin clinic ang pagdalaw ng dalawa sa kanila para sa ilang skin treatment.

Ang kinaloka kasi ng ilang netizen, maliban sa sabay sila nagpa-derma ay parehas sila ng kulay ng damit at sapatos na akala mo raw ay magdyowa, ‘noh?!

Pero ilang beses na nga sinabi ng ex-fiancé ni Bea Alonzo na kapatid lang ang turing niya sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla.

Kahit magkapatid lang ang turingan ng dalawa ay may ilang netizen ang makulit at sini-ship sina Kath at Dom, na parehong galing sa failed relationship.

Mababasa sa comment section sa nasabing Instagram post ng skin clinic ang pag-ship sa kanila ng ilang netizens.

“Hindi masama, bagay naman sila at mabait si Dominic.”

“May chemistry talaga sila.”

“Plot twist baka sila talaga para sa isa’t isa, malay natin.”

“Mas bagay si Kathryn kay Dominic kaysa kay Alden. Magkamukha sila in some ways. Cute.”

Nagkomento rin sa nasabing post ang nanay ni Direk Paul Soriano na si Marissa Soriano, pero hindi para i-ship sina Dominic at Kath.

Komento nito, “Daniel Padilla pa rin.”

Hindi naman nakakagulat kung marami ang lalaking magkagusto kay Kathryn dahil maganda at mabait ito.

‘Yun na! (Byx Almacen)