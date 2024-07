Tristan Jared Cervero mautak sa Barangka Chess Club tourney

NAGHARI si Tristan Jared Cervero, isa sa mga nangungunang manlalaro ng Ateneo de Manila University chess team, sa Barangka Chess Club tournament na ginanap nitong Sabado, Hunyo 29, sa Barangka, Marikina City.

Nasungkit ni Cervero ang titulo ng face to face tournament na inorganisa nina Restie Roxas at Isagani De Ramos ng Barangka Chess Club sa pakikipagtulungan ni Marikina Chess Federation President Johnny “Joel” Gaudia matapos irehistro ang pinakamataas na output ng perpektong 7.0 puntos.

Pumangalawa si Jonathan Trajano na may 6.0 puntos, kasunod ang solong pangatlo na si Clord Bragais na may 5.5 puntos, habang sina Felix Julius Caesar, James Joshua Padua, Lord James Malveda, Light Maranan at John Khedev Argarin ay umokupa sa pang-apat hanggang ika-siyam na puwesto na may tig-5.0 puntos.

Si John Khedev Argarin ay nagtapos ng solong 10th place na may 4.5 puntos.

Ang nahusgahang mga nanalo sa kategorya ay sina Jan Michael Ellar, Jr. (Top Junior), Llewelyn Aries Alan (Top Female) at John Deaniel Basiya (Top Kiddie). (Elech Dawa)