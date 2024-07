Sylvia Sanchez flinex ‘happy daddy’ si Zanjoe Marudo

Nakaka-happy ang posting ni Sylvia Sanchez ng pictures ng anak niyang si Ria Atayde at mister nito na si Zanjoe Marudo.

Flinex nga ni Sylvia na ‘happy daddy’ ang kanyang manugang.

“Ang ganda ni buntis @ria ko at ang happy happy ni daddy @onlyzanjoemarudo.

“My little boss na ako. Happy morning.”

Actually pinost din ni Zanjoe sa kanyang socmed accounts ang pictures nila ni Ria at may simpleng caption na, “Boy or Girl?”

Sa isang picture nga ay nasa tiyan ni Ria ang kaliwang tenga ni Zanjoe at tila pinakikinggan ang kanilang baby sa sinapupunan ng misis.

Marami naman ang nagkomentong nakaka-‘happy’ na makita ang ganung eksena nina Zanjoe at Ria.

So nice! (Jun Lalin)