Kinumpirma ni Senador Juan Miguel Zubiri na walang plano ang ‘Solid 7’ na sumama sa oposisyon ng Senado na pinamunuan ni Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.

Sa pinakahuling meeting ng Solid 7, sinabi ni Zubiri na balak nilang manatiling independent at hindi magiging kasapi ng oposisyon.

“Parang nu’ng sa meeting namin sa huli, ang plano namin will still remain independent. Wala pa pong usapan ng magma-minority,” sabi ni Zubiri sa panayam ng mga reporter.

“Bakit naman ako mag-opposition? I entered 2022 as part of the UniTeam. ‘Yun nga lang, sabi ko nga eh, nalulungkot ko ako dahil parang nabubuwag na nga ‘yung UniTeam. But as far as I’m concerned, I’ll still remain assisting the President in legislation that needs to be done for our country,” pagtiyak ng senador.

Maliban kay Zubiri, ang Solid 7 ay binubuo nina Senador Joseph Victor Ejercito, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Sonny Angara, Joel Villanueva at Nancy Binay.

Sinabi pa ni Zubiri, wala umanong dapat ika¬bahala si Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero basta’t gawin niyang matapat ang trabaho para sa taumbayan. (Dindo Matining)